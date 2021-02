Sospensione idrica a Carrara: sette strade coinvolte

CARRARA – Lavori all’acquedotto, in programma sospensione idrica a Carrara. Lo comunica il gestore idrico Gaia attraverso una nota. Martedì 16 e mercoledì 17 febbraio 2021, dalle 22 di martedì 16 alle 4 di mercoledì 17 febbraio 2021, e comunque sino al termine dei lavori, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade: via Roma, via A. Pelliccia, via Verdi, via E. Chiesa, via C.A. Sarteschi, via VII Luglio, via A. Ceci. Utenti interessati previsti: 710. Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.