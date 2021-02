«Salvate San Valentino. E lasciate ai ristoratori la possibilità di lavorare». L’appello di Confartigianato al ministro Speranza

MASSA-CARRARA – ““Salvate il soldato Ryan” era il titolo di un famoso film della fine del secolo scorso. Parafrasando, in tempi di Covid-19, potremo dire “Salvate San Valentino”. Esordisce così Confartigianato Massa-Carrara nel commentare l’ormai certo ritorno della Toscana in “zona arancione”. Ritorno che, sostiene l’associazione, “colpirà duramente, soprattutto le attività della ristorazione. Infatti, se come paventato, ciò accadesse domenica 14, per i ristoranti sarebbe un danno economico devastante”. Il giorno di San Valentino con l’apertura dei ristoranti a pranzo sarebbe una boccata d’ossigeno non indifferente, dato che a quanto risulta le prenotazioni hanno fatto quasi dovunque il tutto esaurito. Far scattare il divieto di apertura proprio da domenica significa non solo perdere un incasso considerevole ma anche costringere i ristoratori a gettare migliaia di Euro di alimenti acquistati in previsione del pranzo”.

“E’ bene ricordare – precisa Confartigianato – che le attività provvedono agli acquisti delle materie prime alimentari con ampio margine di anticipo e la chiusura decisa all’ultimo momento significa gettare la gran parte dei cibi. Inoltre sta diventando sempre più insostenibile che le decisioni sul cambio dei colori dei “semafori” anti covid-19 vengano determinati in termini così ristretti da impedire ai ristoratori qualsiasi tipo di programmazione con tutte le conseguenze del caso. La cosa che come Confartigianato chiediamo, anche se il presidente della regione Toscana Giani ha candidamente ammesso di non poter in alcun modo intervenire, è avere la speranza, giochiamo sulle parole, che in ministro Speranza abbia un rigurgito di buon senso e almeno questa volta lasci ai ristoratori la possibilità di lavorare”.