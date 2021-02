Centri vaccinali in tutti i comuni della Lunigiana. La conferma ufficiale dalla Società della Salute

LUNIGIANA – Nel corso dell’ultima assemblea dei soci della Società della Salute della Lunigiana, alla presenza del consigliere regionale Giacomo Bugliani e dell’ex sindaco di Carrara, Angelo Zubbani, in qualità di consulente per le vaccinazioni anti Covid-19 del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è stato deciso che in ogni Comune della Lunigiana sarà predisposto un presidio per la vaccinazione contro il covid-19.

L’elenco dei punti vaccinali e la loro precisa dislocazione sul territorio saranno resi noti a breve, in coordinamento con la Regione Toscana, fa sapere la Sds. “Ho invitato personalmente Bugliani e Zubbani all’Assemblea dei soci – commenta il presidente della SdS Lunigiana, Riccardo Varese – perché, come dimostrano i focolai di questi giorni, prima procediamo alla vaccinazione meglio è. Il vaccino è l’arma più efficace di cui disponiamo al momento e voglio ringraziare i medici di famiglia lunigianesi, i quali si sono resi disponibili ad andare a vaccinare le persone più anziane e fragili, quelle che non si possono muovere, direttamente a casa. Infatti, i medici di famiglia daranno il via da lunedì 15 febbraio alle vaccinazioni degli ultra80enni, una fetta di popolazione importante in Lunigiana, visto che ammonta a circa 6mila persone”.

“Colgo l’occasione, poi – prosegue Varese – per raccomandare nuovamente massimo rigore nei comportamenti perché il coronavirus, come sta accadendo in questi ultimi giorni, può rialzare la testa e tornare a infierire sulle persone più care che abbiamo, gli anziani, sia che si tratti dei nostri nonni che dei nostri genitori. In questo senso mi voglio rivolgere ai più giovani e voglio invitarli ad usare il cervello e il cuore, pur comprendendo perfettamente che stanno patendo una situazione poco piacevole, non potendo vivere la loro età come l’abbiamo vissuta tutti. Però, è altrettanto vero che servono sacrifici in questo momento per evitare che portino a casa questa bestia feroce che si chiama Covid-19” conclude Varese.

TEST DI MASSA A PONTREMOLI

Nel frattempo, le giornate di domani (13 febbraio) e domenica 14 febbraio saranno dedicate agli screening su tutta la popolazione per l’individuazione del Sars-Cov-2 nel comune di Pontremoli, dove il virus è tornato a fare paura, grazie all’iniziativa “Territori sicuri” della Regione Toscana, svolta in collaborazione con l’Asl Toscana Nord Ovest, che prevede tamponi rapidi e gratuiti. Chi è interessato può prenotarsi sul sito web https://territorisicuri.sanita.toscana.it/. Il giorno del test occorrerà presentare documento di identità e tessera sanitaria. Il test si terrà dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 in piazza Italia a Pontremoli. Un altro comune lunigianese in cui il Sars-Cov-2 ha innescato un focolaio è quello di Filattiera, dove lo screening sarà effettuato nella giornata di lunedì 15 febbraio con le stesse modalità di cui sopra. Info: regione.toscana.it/territorisicuri.