All’asilo nido di Montignoso i bambini e le bambine fanno yoga

MONTIGNOSO – Chi ha detto che i corsi di yoga sono solo per adulti e ragazzi? All’Asilo Nido comunale di Montignoso i bambini e le bambine dai 12 ai 36 mesi di età faranno un corso tutto loro per imparare a «migliorare le capacità relazionali e motorie», spiega l’Assessore Giorgia Podestà. Il corso è un progetto finalizzato «all’acquisizione di maggior benessere e sicuramente un percorso condiviso di apprendimento che aiuterà i nostri piccoli a confrontarsi con sé stessi e gli altri, tutti elementi imprescindibili nelle varie fasi della crescita», conclude l’Assessore.

«Proporre lo yoga al Nido – spiega la Responsabile Nadia Bellè – significa proporre una speciale attività psico-motoria dall’approccio ludico, che permetterà ai bambini a rilassarsi, a concentrarsi, a scoprire i propri pensieri, cosi da favorire uno sviluppo armonico. Naturalmente verranno praticati semplici e pratici esercizi per far prendere ai bambini consapevolezza del respiro, come respirare su una candelina o imitare il pesce sottacqua, oppure la posizione tenuta dagli animali. I bambini impareranno divertendosi».