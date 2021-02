MASSA – In relazione all’ordinanza di non potabilità tuttora in vigore in parte del territorio di Massa, il gestore idrico Gaia Spa specifica che «sta facendo tutto quanto è necessario per superare al più presto la criticità rilevata. Come specificato nella comunicazione sui social, pubblicata nella tarda serata di ieri, il clostridium perfringens è un batterio e si presenta nelle acque superficiali o di sorgente carsica dopo eventi meteorologici intensi».

«Le analisi fin qui eseguite dal gestore – spiega l’azienda – i cui tecnici lavorando fino a tarda notte, hanno comunque escluso la presenza del batterio nella rete cittadina, rilevandolo solo nel serbatoio di Ischignano. La presenza di questo batterio non corrisponde automaticamente alla presenza di elementi patogeni, che saranno oggetto di indagini e approfondimenti che Gaia sta eseguendo. L’ordinanza è stata richiesta da Usl per un principio di massima precauzione. Sui serbatoi, sulle sorgenti e su tutti i punti di prelievo in rete si stanno svolgendo ulteriori analisi di monitoraggio da parte del Gestore, i cui esiti saranno disponibili nella giornata di domani, per i tempi di tecnici richiesti dal tipo di esame che richiedono circa 21 ore per l’emissione dei risultati».

Foto 4 di 4







Gaia specifica poi che «l’impianto di potabilizzazione del Cartaro è correttamente funzionante, ben presidiato e con un idoneo sistema di disinfenzione e non ha riscontrato alcun malfunzionamento. Gaia è in contatto con amministrazione di Massa e Usl per organizzare una azione comune. Tutti gli aggiornamenti verranno trasmessi nel più breve tempo possibile e con la massima trasparenza».

In giornata, poi, Gaia ha fatto sapere che sono state attivate tre autobotti cisterna per la distribuzione dell’acqua in città. Riportiamo di seguito gli orari e i luoghi in cui saranno presenti.

Per oggi 12 febbraio 2021 sono disponibili le cisterne nelle seguenti località e con i seguenti orari. Gli orari per domani verranno aggiornati a seguire. (per visualizzare la cartina con l’indicazione del posizionamento delle cisterne vai al link>> https://bit.ly/2MXpgcE)

CISTERNA N° 1

Casette ore 16

Caglieglia ore 16:45

Il Santo ore 17:00

Canevara Via Antona Vecchia ore 17:30

Massa Venturini Parcheggio ore 18:15

Massa Piazza Felice Palma ore 19:00

Via Marina Vecchia davanti OVS ore 19:45

Via del Patriota ore 20:30

Via Bastione ore 21:15

P.zza Mercurio ore 22:00

CISTERNA N° 2

Viale Roma c/o Poste Italiane ore 16:00

Viale Stazione c/o Gaia ore 16:45

Via Ferdinando Martini Parcheggio ore 17:30

Via Pietro Pellegrini Penny Market ore 18:15

Via della Repubblica Cimitero ore 19:00

Via Aurelia Via Papino ore 199:45

Via San Remigio Parcheggio ore 20:30

Viale Roma c/o Poste Italiane ore 21:15

Viale Stazione c/o Gaia ore 22:00

CISTERNA N° 3

Via XXIV Maggio Parcheggio ore 16:00

Via Mura della Rinchiostra Nord Parcheggio ore 17:00

Via Donne Partigiane Parcheggio ore 18:00

Via della Repubblica 5 ore 19:00

Via del Bozzo Sud ore 20:00

Via XXIV Maggio Parcheggio ore 21:00

Via Mura della Rinchiostra Nord Parcheggio ore 22:00

Sabato 13 febbraio:

(per visualizzare la cartina con l’indicazione del posizionamento delle cisterne vai al link>> https://bit.ly/2MXpgcE)

CISTERNA N° 1

Casette ore 08:00

Caglieglia ore 08:30

Il Santo ore 09:15

Canevara Via Antona Vecchia ore 09:45

Massa Venturini Parcheggio ore 10:30

Massa Piazza Felice Palma ore 11:15

Via Marina Vecchia davanti OVS ore 12:00

Via del Patriota ore 12:45

Via Bastione ore 13:30

P.zza Mercurio ore 14:15

Casette ore 15:15

Caglieglia ore 15:45

Il Santo ore 16:30

Canevara Via Antona Vecchia ore 17:00

Massa Venturini Parcheggio ore 17:45

Massa Piazza Felice Palma ore 18:30

Via Marina Vecchia davanti OVS ore 19:15

Via del Patriota ore 20:00

Via Bastione ore 20:45

P.zza Mercurio ore 21:30

CISTERNA N° 2

Viale Roma c/o Poste Italiane ore 08:00

Viale Stazione c/o Gaia ore 08:45

Via Ferdinando Martini Parcheggio ore 09:30

Via Pietro Pellegrini Penny Market ore 10:15

Via della Repubblica Cimitero ore 11:00

Via Aurelia Via Papino ore 11:45

Via San Remigio Parcheggio ore 12:30

Viale Roma c/o Poste Italiane ore 13:15

Viale Stazione c/o Gaia ore 14:00

Via Ferdinando Martini Parcheggio ore 15:00

Via Pietro Pellegrini Penny Market ore 16:15

Via della Repubblica Cimitero ore 17:00

Via Aurelia Via Papino ore 17:45

Via San Remigio Parcheggio ore 18:30

Viale Roma c/o Poste Italiane ore 19:15

Viale Stazione c/o Gaia ore 20:00

Via Ferdinando Martini Parcheggio ore 20:45

Via Pietro Pellegrini Penny Market ore 21:30

Via della Repubblica Cimitero ore 22:15

CISTERNA N° 3

Via XXIV Maggio Parcheggio ore 08:00

Via Mura della Rinchiostra Nord Parcheggio ore 09:00

Via Donne Partigiane Parcheggio ore 10:00

Via della Repubblica 5 Vie ore 11:00

Via del Bozzo Sud ore 12:00

Via XXIV Maggio Parcheggio ore 08:00

Via Mura della Rinchios