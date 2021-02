Via alle vaccinazioni col siero di Astrazeneca. «Ma i centri di somministrazione sono pochi»

MASSA-CARRARA – Hanno preso il via pochi minuti fa le vaccinazioni anti-covid del siero di Astrazeneca anche in provincia di Massa-Carrara. Le somministrazioni sono iniziate, come da programma, alle 14 alla Casa della Salute di Massa in via Bassa Tambura, andranno avanti fino a domenica e riguardano gli under 55 che lavorano nei settori di scuola, università e forze dell’ordine. Domenica 14 febbraio, dalle 8 alle 13, invece, le vaccinazioni si svolgeranno anche alla Casa della Salute di Aulla e al distretto sanitario di Avenza.

Secondo il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, però, i centri di somministrazione sono pochi. «Scorrendo l’elenco delle province toscane – evidenzia il primo cittadino lunigianese – la nostra risulta la penultima per numero di punti vaccinali, soltanto quattro: due a Carrara (sarà attivata prossimamente anche Carrarafiere come hub provinciale, ndr), uno a Massa, uno ad Aulla. Non mi sembra la soluzione migliore per due motivi: in primis per la necessità di evitare assembramenti, in secondo luogo per l’età media alta e quindi la limitata mobilità della popolazione lunigianese».

«Visto che abbiamo due ospedali disponibili, ovvero Fivizzano e Pontremoli, perché non utilizzarli? E perché non pensare anche ai centri prelievi, attualmente chiusi, dei piccoli comuni? Non dimentichiamo che i nostri ospedali diventarono covid in emergenza con tutte le conseguenze del caso. Asl e Regione motivarono la scelta con la necessità di aumentare i posti letto pur nella promiscuità determinata da reparti Covid e no Covid. Senza tenere conto delle caratteristiche dei presidi ospedalieri, bisognosi di interventi e ristrutturazioni».

«Senza considerare adeguatamente tutte le possibili conseguenze di una scelta così radicale. Adesso che occorre agevolare l’anziana popolazione lunigianese sfruttando al meglio gli ospedali di Fivizzano e Pontremoli, spiace constatare che non siano stati considerati utili come punti vaccinali. Una riflessione che riguarda anche i centri prelievi dei piccoli Comuni, chiusi da mesi, ma in realtà perfetti per le esigenze dei Comuni montani. Occorre rivedere quindi queste scelte per evitare che la Lunigiana diventi ancora una volta fanalino di coda e non benefici di un rapido piano vaccinale».

APPELLO ACCOLTO

L’appello di Mastrini, diffuso ieri in tarda serata, nelle ultime ore sarebbe stato accolto dalla Società della Salute che potrebbe aprire dei piccoli punti vaccinali nei comuni lunigianesi: «Una notizia positiva – ha annunciato il sindaco di Tresana sui social – tutti i piccoli comuni della Lunigiana avranno un punto vaccinale. Per Tresana sarà il centro prelievi di Barbarasco, per Fivizzano la sede della Pubblica Assistenza e per Pontremoli la Casa della Salute. Siamo in attesa delle date, ma si sta lavorando in questa direzione. Più tardi vi aggiornerò sulle altre determinazioni della Società della Salute».