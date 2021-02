Covid, via alle vaccinazioni AstraZeneca: 100 dosi somministrate a Massa. Pronte altre 700

MASSA – Con l’arrivo delle dosi del vaccino anti-covid di AstraZeneca è iniziata su tutto il territorio dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest la seconda fase della vaccinazione che riguarda personale scolastico e universitario, docente e non docente, Forze armate e di Polizia (al momento di età compresa tra i 18 e i 55 anni). Con le prossime forniture settimanali del vaccino AstraZeneca la prenotazione sarà aperta anche alle altre categorie che rientrano in questa fase e per le quali si attendono ulteriori comunicazioni e dettagli dalla struttura nazionale.

La somministrazione del vaccino è partita con 800 dosi in 7 sedi “meso”, quelle di media grandezza somministrate dalle 14 alle 19 di giovedì 11 febbraio. Per quanto riguarda la provincia di Massa-Carrara, le dosi somministrate in questa prima giornata sono state 100. Tutte presso la Casa della Salute di Massa, in via Bassa Tambura. E sempre lì continueranno nei pomeriggi di venerdì 12 e sabato 13.

Domenica 14 febbraio, invece, le vaccinazioni si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 13 e alla sede massese si uniranno anche quella di Aulla e il distretto di Avenza Carrara per coprire più facilmente l’intero territorio provinciale.

In totale, nelle 16 strutture sparse per il territorio dell’azienda Usl scelte come sedi vaccinali verranno somministrate fino a domenica 14 febbraio oltre 5mila dosi AstraZeneca (i posti a disposizione erano andati esauriti poche ore dopo l’apertura delle agende, avvenuta alle ore 18 del 9 febbraio).

Di seguito il dettaglio delle vaccinazioni previste in questi 4 giorni nelle singole sedi e di quelle effettuate oggi: Casa della Salute di Massa: 450 (oggi effettuate 100); Casa della Salute di Aulla: 100; Distretto di Avenza Carrara: 150.