Frana tra Groppoli e Villafranca Lunigiana, chiusa la Sp 31

LUNIGIANA – Chiusa al transito, sia per i veicoli che per i pedoni la Sp31 Groppoli-Villafranca Lunigiana (Massa-Carrara) in località Bergondola (Canossa). A seguito del maltempo una frana ha occupato la carreggiata. Le operazioni di ripristino del collegamento sono tutt’ora in corso ma, a causa dell’instabilità del versante franoso dovuta alle intense precipitazioni della notte scorsa e tenuto conto dell’esistenza di una viabilità alternativa, ne è stata disposta la chiusura temporanea per consentire le necessarie operazioni di risoluzione della criticità.