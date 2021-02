Vaccino anti-covid, quasi 18mila gli over 80 apuani pronti per la somministrazione

MASSA-CARRARA – Sono pronte le prime strutture dedicate alla vaccinazione su più larga scala degli under 55, grazie all’arrivo dei vaccini di Astrazeneca. Le categorie interessate – personale scolastico e universitario docente e non docente, forze armate e di polizia, penitenziari, luoghi di comunità e altri servizi essenziali – potranno prenotare il vaccino collegandosi al portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it.

Questo l’elenco delle strutture meso, di media grandezza in grado di garantire fino a 420 somministrazioni al giorno.

Ambito territoriale di Massa-Carrara: distretto Massa Centro; distretto di Avenza Carrara; Casa della Salute di Aulla.

Ambito territoriale di Lucca: Cittadella della Salute Campo di Marte (2° piano padiglione A); distretto di Fornaci di Barga;

Ambito territoriale della Versilia: distretto del Terminetto 1;

Ambito territoriale di Pisa: distretto di via Garibaldi (Pisa); distretto di Cascina; distretto di Marina di Pisa; dipartimento prevenzione Pontedera; dipartimento prevenzione Volterra;

Ambito territoriale di Livorno: distretto Livorno est; Venturina struttura fieristica Sefi; ospedale di Cecina; distretto Perticale Piombino; sede ARCI Rosignano; sala della Provincia Portoferraio.

A partire da lunedì 15 febbraio, prenderà il via, invece, la nuova fase della campagna, dedicata agli ultra ottantenni, ai quali saranno somministrati i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna. Una strategia di vaccinazione, questa, che si svolgerà in contemporanea e in modo parallelo, utilizzando tutti i vaccini al momento disponibili.

Gli over 80 della Asl Toscana nord ovest sono 108.668 così suddivisi nelle 10 zone.

Apuane: 11.626

Lunigiana: 6.002 Totale Massa-Carrara: 17.628

Piana di Lucca: 13.431

Valle del Serchio: 5.368

Versilia 13.805

Pisana 16.836

Alta Val di Cecina-Valdera 11.138

Livornese 14.727

Valli Etrusche 13.186

Elba 2.549.

«La prenotazione e la somministrazione del vaccino – spiega l’Asl – saranno a cura dei medici di medicina generale, che contatteranno direttamente i propri assistiti. Questa soluzione, che garantisce capillarità, prossimità e controllo della filiera, è stata resa possibile grazie ad un protocollo firmato dalla Regione Toscana con i medici di medicina generale e con le farmacie».

Prosegue intanto la vaccinazione nelle Rsa e del personale sanitario e socio-sanitario, per il quale martedì 9 febbraio sarà riaperta l’agenda delle prenotazioni. Dall’inizio della campagna a ieri (7 febbraio) le vaccinazioni effettuate erano 32.906, di cui 18.620 per prime dosi, tra operatori sanitari (14.302), altro personale (1.275) e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (3.043). Per questi ultimi entro pochi giorni verranno completate anche tutte le seconde somministrazioni.