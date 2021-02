Servizio civile, prorogata al 15 febbraio la scadenza per il progetto “Info Salute Toscana Nord Ovest”

MASSA CARRARA – È stata prorogata a lunedì prossimo, 15 febbraio 2021, la scadenza per la presentazione della domanda per la selezione ad uno dei 12 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale “Info Salute Toscana Nord Ovest”. Il progetto fa parte del programma “Tutela della salute nel territorio della Usl Toscana Nord Ovest” realizzato da Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia ed Anpas in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa-Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno).

Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita dallo Stato con un assegno mensile pari a 439,50 euro. Nello specifico il progetto “Info Salute Toscana Nord Ovest” prevede un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica. A Massa sarà possibile fare richiesta per la Pubblica assistenza Croce Bianca Aulla, via Lunigiana (1 posto) e l’associazione pubblica assistenza Carrara e Sezioni, via Roma (1 posto).

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione per il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo MailScanner ha rilevato un possibile tentativo di frode proveniente da “www.uslnordovest.toscana.it” https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre lunedì 15 febbraio 2021.

Per informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13: ai numeri telefonici 0587-273.599 oppure 348-06.55.746; alla e-mail rossana.guerrini@uslnordovest.toscana.it e servizio.civile@usl5.toscana.it

oppure tutti i giorni presso la sede di una Pubblica Assistenza aderente al progetto “Info Salute Tosca Nord Ovest”: Pubblica Assistenza Croce Bianca Aulla, via Lunigiana 0187 420098; Associazione Pubblica Assistenza Carrara e Sezioni, via Roma 0585 70233.