Radio A, in arrivo il nuovo format “Music&Tech” del dj Andrea Magnano

LUNIGIANA E APUANE – E’ in arrivo un nuovo programma sulle frequenze di Radio A, emittente di Fivizzano con copertura su Spezia e Sarzana. Il nuovo format settimanale si chiamerà “Music & Tech” e durerà 60 minuti a puntata. E’ stato ideato e condotto da Andrea Magnano, spezzino, informatico di professione, speaker e dj-produttore per passione.

La mission del programma è quella di diffondere la cultura digitale utilizzando un mezzo analogico che arriva a tutti, la radio Fm. Non solo notizie e curiosità ma anche educazione all’uso del digitale tramite interventi di ospiti. Alcuni nomi: il prof. Domenico Laforenza (ex direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa), il giornalista esperto di telecomunicazioni Andrea Trapani (fondatore di Mondo3) e l’esperto di Cybersecurity Massimiliano Brolli (fondatore di Red Hot Cyber).

Particolare attenzione alle tematiche più vicine agli interessi dell’ascoltatore come social network, smartphone e app. Il linguaggio è semplice, il meno tecnico possibile. La musica non è secondaria: brani di vario genere e anno di uscita, dagli anni 80 ai giorni nostri. Musica nota e meno nota e una scelta di brani indie italiani per supportare i giovani artisti.

Music & Tech è in onda su PuntoRadio (Pisa, Livorno), Radio Itaca e Rac 101 (Trapani e prov. limitrofe) e dal 19 Febbraio 2021 anche su Radio A (Lunigiana, La Spezia, Sarzana). Appuntamento ogni venerdì alle 14:00 sulle frequenze di Radio A – La Radio della Lunigiana e in streaming sull’app di Radio A o www.radioa.it

Per chi fosse interessato ecco le frequenze Fm:

88.8 Mhz: Pontremoli – Alta Lunigiana

90.4 Mhz: Aulla – Bassa Lunigiana

87.8 Mhz: Albiano Magra

101.0 Mhz: Fivizzano – Lunigiana – Sarzana – Val di magra – La Spezia – Portovenere

Il programma è presente anche su Facebook: www.facebook.com/musicandtechradio