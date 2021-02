MASSA-CARRARA – Ancora tempo instabile previsto in Toscana nelle prossime ore, in particolare nelle zone nord occidentali, costa e isole. La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale ha emanato poco fa un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle 18 di oggi, lunedì 8 febbraio, alle 14 di domani, martedì 9 febbraio, limitatamente al settore nord-occidentale (Garfagnana, Lunigiana e Versilia); un altro codice giallo per mareggiate, dalle 13 fino alla mezzanotte di oggi e dalle 12 fino alla mezzanotte di domani, per il tratto di costa compreso tra la il litorale apuano, la Versilia e il litorale pisano-livornese, Arcipelago incluso. Ed infine un codice giallo per vento (in corso fino alla mezzanotte di oggi), dalle 12 fino alla mezzanotte di domani per tutto il settore nord-occidentale ed il tratto di costa compreso tra la Lunigiana ed il litorale pisano-livornese, Arcipelago incluso.

Precipitazioni previste sulle zone settentrionali tra la sera di oggi e la mattina di domani, a tratti anche di moderata-forte intensità. Sempre per domani possibili isolati temporali, con colpi di vento e grandinate solo occasionali. Vento forte di Libeccio sulla costa centrale, Arcipelago e sui crinali appenninici, attenuazione in nottata e nuovo rinforzo domani. Mare agitato sulla costa centro-settentrionale, attenuazione in nottata e nuovo aumento domani.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo