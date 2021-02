Iniziano i lavori alla rete gas a Carrara ma i cittadini non collaborano per il timore di truffe

CARRARA – Da inizio febbraio, la ditta F.lli Frediani Srl è impegnata nella realizzazione di un maxi intervento di sostituzione dei contatori del gas in diverse abitazioni del Comune di Carrara. L’operazione è stata avviata su indicazione di Italgas Reti Spa e dovrebbe avere una durata di circa sei mesi, per poi concludersi a luglio 2021. Contattata dall’azienda che ha incontrato la resistenza di alcuni cittadini ad autorizzare gli interventi, l’amministrazione comunale rassicura che si tratta di operazioni regolari e non di truffe.

“La ditta ci segnala che alcuni cittadini non hanno permesso ai dipendenti incaricati di sostituire gli apparecchi, né di accedere alle abitazioni per tutti i controlli del caso”, spiega il sindaco Francesco De Pasquale. “Pur comprendendo i timori, motivati da alcuni casi di truffa saliti anche alla ribalta delle cronache, voglio assicurare che si tratta di opere regolari e autorizzate. Per questo chiedo a tutti di collaborare con i tecnici, che si presenteranno con apposito cartellino di riconoscimento, vestiario recante il nominativo e il logo dell’azienda nonché automezzi riportanti l’adesivo con il nominativo della ditta” aggiunge il primo cittadino.

L’amministrazione a ulteriore rassicurazione anticipa che il cronoprogramma degli interventi messo a punto dalla ditta prevede le seguenti tempistiche: a febbraio le opere si terranno nella zona di viale XX Settembre; a marzo a Carrara nel centro storico; ad aprile lCarrara in adiacenza centro storico e paesi a monte (Castelpoggio, Gragnana, Sorgnano, Torano, Miseglia, Bedizzano, Bergiola, Codena); a maggio Avenza, Nazzano, Bonascola, Marasio; a giugno e luglio la zona di Marina di Carrara. Qualora gli utenti ne avessero necessità, possono contattare gli uffici dell’azienda ai seguenti numeri telefonici: 0187/66579- 0187/660228.