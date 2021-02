Ordinanza anti-alcol, De Pasquale: «Non è divieto generalizzato. L’aperitivo al bar può continuare»

CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo il messaggio settimanale alla cittadinanza sull’emergenza covid del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale.

Care concittadine e cari concittadini,

torno ad aggiornarvi sull’andamento della pandemia nella nostra città. Purtroppo oggi registriamo il decesso di una donna di soli 67 anni. Ai suoi cari va la vicinanza mia, dell’amministrazione e di tutta la città. Il coronavirus quindi continua a mietere vittime anche in questa fase in cui i contagi sembrano e sottolineo sembrano diminuiti. I dati del sistema informatico dell’azienda sanitaria ci dicono che abbiamo in totale 168 casi attivi, di cui 137 persone positive a domicilio, 3 ricoverate in ospedale e 28 in residenze sanitarie. Rispetto alla scorsa settimana registriamo quindi un incremento dei contagi un dato che, insieme alla notizia del decesso di una persona, conferma semmai ce ne fosse bisogno la necessità di continuare a rispettare scrupolosamente le norme anti contagio.

Come ho anticipato in settimana alla commissione Sanità, vi informo che Carrara ospiterà due centri di vaccinazione: uno di grandi dimensioni alla Imm, dove confluiranno i residenti da tutta la provincia. La novità è che ne verrà aperto un secondo centro, più piccolo, alla scuola Da Vinci, che sarà riservato solo ed esclusivamente ai carraresi. Quindi i residenti del nostro comune effettueranno la vaccinazione in una sede dedicata loro in esclusiva.

Concludo con un breve accenno all’ordinanza che ho firmato oggi sul consumo e la vendita di bevande nella zona della movida. Non si tratta di un divieto generalizzato al consumo di alcolici ma di un provvedimento mirato a fermare l’abuso e quei comportamenti pericolosi, all’origine nelle scorse settimane, degli episodi più gravi non solo per la sicurezza ma anche per la salute pubblica. Si potrà continuare a fare l’aperitivo al bar, al bancone oppure seduti al tavolo, compatibilmente con le norme nazionali di contenimento della pandemia. Il nostro provvedimento punta a impedire che i ragazzi facciano scorta di alcol a basso prezzo nei supermercati per poi andare ad abusarne nella zona della movida. Il secondo obiettivo è impedire che le persone girino per le strade e nelle piazze portandosi al seguito bottiglie o bicchieri di vetro che, come purtroppo abbiamo visto settimana scorsa, in caso di colluttazioni, possono diventare pericolosi strumenti di offesa.

L’ordinanza quindi vieta la vendita per asporto di bevande alcooliche dalle 16 nei fine settimana, anche a supermercati e negozi di vicinato. Inoltre anticipa alle 16 l’entrata in vigore del divieto di consumare bevande alcoliche e qualsiasi bevanda in contenitori di vetro su suolo pubblico, divieto in vigore da 6 anni e che da regolamento di polizia urbanistica scattava fino a ieri alle 22.00.

L’ordinanza sarà in vigore fino al 7 marzo a Marina, quindi a mare della Covetta. Auspico che questo provvedimento, associato alla maggiore presenza delle forze dell’ordine disposta dalla Prefettura, sia sufficiente a riportare un clima di serenità ed evitare gli episodi portati alla ribalta delle cronache nelle scorse settimane. Se tutto questo non dovesse bastare siamo pronti a un ulteriore giro di vite che però potrebbe innescare disagi e ripercussioni sia sui residenti che sulle attività della zona.

Concludo rinnovando l’invito a tutti e ai più giovani in particolare a rispettare le regole, soprattutto quelle di contenimento dei contagi, indossando sempre la mascherina, lavandosi spesso le mani e mantenendo il distanziamento.

Perché la battaglia contro il coronavirus non è ancora finita.