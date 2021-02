Malamovida, pioggia di critiche per l’ordinanza anti-alcol di De Pasquale

CARRARA – Gli ultimi eventi di “malamovida” a Marina di Carrara hanno portato il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ad assumere posizioni nette. Per arginare i comportamenti sconsiderati, infatti, ha deciso di emettere una serie di ordinanze che vietano l’acquisto di alcolici da asporto dopo le 16.00 nella zona di Marina di Carrara (qui i dettagli). Decisione non esente da critiche arrivate sia dalla politica che dalle associazioni di categoria.

Totale è, infatti, la bocciatura di Confesercenti, che scrive: «La malamovida, con le sue degenerazioni, è un problema di ordine pubblico che va risolto con azioni efficaci da parte delle forze dell’ordine. Vietare la vendita degli alcolici alle 16 serve davvero a poco, come già dimostrato in passato con azioni simili. Si sceglie la strada più facile pensando che la colpa delle degenerazioni sia degli imprenditori che vendono legittimamente. Come se non fosse evidente come a chi volesse davvero sballarsi basta acquistare prima delle 16. La risposta deve essere di prevenzione da parte delle forze dell’ordine, attraverso azioni di controllo capillari che non possono limitarsi a presidi statici. Il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico – dice ancora il presidente Carrara di Confesercenti Toscana Nord Nando Guadagni– deve mettere a punto un piano efficace di concerto con l’amministrazione comunale e che proponga una presenza attiva e in alcuni casi massiccia di agenti. Prenda esempio dal sindaco di Firenze Dario Nardella che ha appena firmato una ordinanza anti movida che si basa sul divieto di stazionamento e quindi di assembramento. Divieto di stazionamento salva l’attesa in coda per poter accedere agli esercizi pubblici ed agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle distanze minime interpersonali».

Più controlli delle forze dell’ordine. Questa è soluzione al problema anche per Forza Italia: «Il problema della “malamovida” va affrontato nell’immediato con presidio multiforze dell’ordine, – si legge in una nota ufficiale – in primis da parte della Polizia Municipale, in modo permanente in via Rinchiosa e piazza Ingolstadt, col duplice scopo di prevenire disordini e di presidiare le misure anticovid-19. È poco efficace sul problema, e dannoso per gli esercenti e la cittadinanza, impedire a tutte le attività la somministrazioni di bevande alcoliche dal pomeriggio, il Sindaco insieme al M5S cittadino si faranno responsabili di questa scelta sbagliata».

«Altra cosa poi è l’aspetto strutturale di cui questo disagio giovanile è un segnale di sfogo è la totale assenza di un offerta di valori, – continua il comunicato di Forza Italia – di prospettive ed anche di spazi nei confronti dei giovani. La società di oggi è piu povera e decadente, mancano punti di aggregazione, non c’è più la “vasca” in via Roma, la “rotonda” e Caravella, a Marina, i locali da ballo Gattopardo o Jammin. La decadenza colpevole di questa città è a 360 gradi, arriva anche alle biblioteche, alle sale giochi sostituite dai locali scommesse. Abbiamo scuole dall’asilo nido fino alle superiori fatiscenti o persino chiuse. Ed è vergognoso che nel centro della città di Carrara non vi sia un parco giochi per i bambini. La politica ha delle responsabilità su questo e Forza Italia chiede che sia messa mano a questa problematica da subito, ma ne terremo conto anche nel prossimo programma elettorale. Così come nel governo Berlusconi fu istituita la figura del ministero per le politiche giovanili, anche nel Comune di Carrara si dovrebbe pensare ad istituire delle competenze specifiche in materia, come assessorato, o commissione aperta»

Per Fratelli d’Italia, invece, si tratta di proibizionismo: «Se si impedisce ad una persona magari appena uscita da una dura giornata di lavoro di passare dall’enoteca o dal supermercato per acquistare una bottiglia di vino, non si sta contrastando un potenziale comportamento pericoloso, piuttosto, si creano delle disparità tra commercianti dello stesso territorio comunale. – si legge in una nota – E allora, secondo il Sindaco “proibizionista” De Pasquale possiamo comprare alcolici da asporto ad Avenza o Carrara, ma non a Marina. Queste limitazioni alle libertà danneggiano sia il cittadino, preventivamente ritenuto irresponsabile, sia le attività commerciali. Negozianti, che ricordiamo essere già stati pesantemente danneggiate dai provvedimenti del Governo Conte e che pertanto non meritano di subire ulteriori danni economici anche da parte del Sindaco grillino. Detto ciò siamo favorevoli a più controlli e sanzioni ma siamo fermamente contrari a generalizzazioni che potrebbero solo spostare il problema in altre zone del territorio comunale senza però risolverlo».