MASSA – Martedì 9 febbraio 2021 saranno effettuati lavori sulla rete dell’acquedotto servente il Comune di Massa. Pertanto, nello stesso giorno, dalle 8.30 alle 13 e comunque sino al termine dei lavori, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade della località Ronchi – Poveromo, in Comune di Massa: Via Santa Teresa, Via Ombrosa, Via Poveromo.