Disservizi Tim in Lunigiana, fumata grigia dall’incontro. Mastrini: «Servono risorse straordinarie»

LUNIGIANA – Fumata grigia dopo l’incontro organizzato da Aotl per i disservizi Tim in Lunigiana, cui hanno partecipato, fra gli altri, l’assessore allo sviluppo digitale Stefano Ciuffo ed il Consigliere regionale Giacomo Bugliani, i Sindaci della Lunigiana, una rappresentanza degli operatori turistici e Fabio Ruggeri di Tim.

“Non ci possiamo accontentare di risposte interlocutorie. E neanche di interventi ordinari – commenta il Sindaco di Tresana Matteo Mastrini, nella sua qualità di assessore alla Protezione civile dell’Unione dei Comuni -. Serve una strategia, servono risorse straordinarie ed un piano infrastrutturale dedicato alla Lunigiana”.

“Al primo posto – entra nel dettaglio Mastrini – indico alcune situazioni di fragilità: persone diversamente abili, persone con malattie croniche. Poi sottolineo alcune attività: smart working, didattica a distanza, attività commerciali e strutture ricettive. Queste persone e queste attività, senza la garanzia della telefonia fissa, della telefonia mobile, senza connessione, durante una pandemia, non possono vivere in sicurezza e non sono garantite. Quindi da Tim, il più grande gruppo del Paese, mi aspetto che spenda una parte degli utili per investimenti di pubblica utilità”.

“Tutti, – continua l’assessore alla Protezione Civile – nel corso di un’emergenza come questa, siamo chiamati a fare di più. Da liberale, che crede nell’economia di mercato, ritengo tuttavia che le istituzioni, quando serve, possano e debbano alzare la voce, essere presenti, assumersi le proprie responsabilità. Non si può sempre delegare a qualcuno: lo Stato deve essere presente quando ci sono sofferenze ed emergenze. Quindi – conclude – chiedo a Tim e Regione uno sforzo ulteriore e soprattutto chiedo che, per ragioni di Protezione Civile, siano garantite le comunicazioni e l’emergenza urgenza”.