“Aulla in love”: l’iniziativa dell’amministrazione comunale per il giorno di San Valentino

AULLA – San Valentino è alle porte e l’amministrazione comunale di Aulla, insieme al CCn, in collaborazione con la Proloco di Aulla e Lunigiana World, ha messo in piedi l’iniziativa “Aulla In Love”: acquista il tuo regalo oppure consuma un aperitivo o un pranzo il giorno di S. Valentino in un’attività commerciale della città e ti verrà regalato un buono per ritirare un palloncino rosso gonfiato ad elio completamente biodegradabile. Il giorno 14 febbraio alle 17 si terrà il lancio dei palloncini, ripreso con il drone e in diretta Facebook.

«Nonostante le difficoltà in cui ci troviamo, – commenta l’assessore Giada Moretti – il commercio di Aulla non si ferma e le iniziative riprendono. Sono contenta che si sia riusciti a mettere in piedi, ovviamente nel rispetto di tutte le normative anti Covid, un evento che ci farà pensare, anche se per poco, alla normalità e che potrà far ricircolare la piccola economia. Vi aspettiamo per i vostri regali e per i vostri festeggiamenti ad Aulla».