«Sosta selvaggia lungo viale Zaccagna, i parcheggi devono essere disciplinati»

CARRARA – Sosta selvaggia lungo il viale Zaccagna. Le auto impediscono l’accesso in sicurezza alle aziende e rendono difficoltosa la movimentazione dei mezzi. A sollevare il problema è Cna che chiede al comune di Carrara di riorganizzare, in funzione delle nuove esigenze delle aree artigianali che insistono lungo il viale Zaccagna, le zone di sosta disciplinandole con la segnaletica orizzontale.

"È l'occasione per fare un po' di ordine e decoro. – spiegano gli artigiani – Il grande numero di auto in sosta è un termometro di vivacità delle nostre aree artigianali, e questo un segnale importante in un momento drammatico, ma stanno creando anche notevoli disagi. Con un sistema di parcheggi a lisca ben organizzato ci sarebbero probabilmente anche più posti auto e ne gioverebbe anche l'immagine complessiva delle aree artigianali. L'ordine migliora la fruizione degli spazi. La nostra segnalazione vuole essere di stimolo ad intervenire, e non la solita lamentela di ciò che non va.