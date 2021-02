Massa, mercoledì il Consiglio comunale per ricordare le vittime delle Foibe

MASSA – Per onorare il Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano e dalmata, l’amministrazione massese ha deciso di convocare una seduta del consiglio comunale in streaming. Mercoledì 10 febbraio alle ore 10,00 (precise) il sindaco Francesco Persiani, il presidente del consiglio Stefano Benedetti, gli assessori, i consiglieri di maggioranza e opposizione si riuniranno sulla piattaforma comunale e ricorderanno tutte le vittime di quegli anni.

Alle ore 9, prima del consiglio straordinario, verrà depositata una corona di fiori all’ex campo di profughi di Marina di Carrara. Dopo la chiusura del consiglio comunale, verrà deposta un’altra corona di fiori presso il parco del Ricordo (ex Ugo Pisa). Il programma dell’intera giornata nella foto in allegato.