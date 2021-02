Il 19% delle abitazioni apuane è nato prima del 1919. Solo il 2% dopo il 2006

MASSA-CARRARA – Su 120.306 abitazioni a Massa-Carrara, oltre 23mila sono nate prima del 1919. Quasi un quinto. Solo il 2%, invece, è stato edificato dopo il 2006. Sono alcuni dei dati dell’analisi di Eurostat sul patrimonio residenziale europeo, riportata sul Sole 24 Ore. L’Italia presenta una situazione “a macchia di leopardo”: in alcune province del centro Nord la quota più elevata di immobili risale a prima del 1919; in altre, sempre a Nord, al periodo 1961-1970. In alcune zone del Sud invece la maggior parte delle abitazioni è stata costruita tra il 1971 e il 1980. In Europa, invece, gli Stati con case e palazzi più antichi sono Regno Unito, Francia e alcune zone dell’ex Germania Est.

A Massa-Carrara, dicevamo, 23.286 abitazioni risalgono a prima del 1919; 12.264 al periodo 1919-1945. Tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e il 1960 ne sono state edificate 16.646 (13,8%). I numeri continuano a salire nei decenni 1960-70 e 1971-80, con 41.080 case complessivamente costruite nei 20 anni. Importante calo tra il 1981 e il 1990 e, ancor di più, tra il 1990 e il 2000, periodi che contano rispettivamente 13.323 e 7.526 costruzioni. 3.669, infine, le case costruite tra il 2001 e il 2005, e appena 2.515 oltre il 2006. Un’analisi dalla quale emerge, pertanto, che quasi il 30% delle abitazioni nella provincia apuana (35.550 per la precisione) è nata prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli anni che hanno visto un importante numero di opere realizzate sono quelli dei periodi ’61-’70 e ’71-80, mentre negli ultimi decenni, in particolare dal ’91 in poi, le costruzioni sono gradualmente diminuite in numero. Probabilmente, poi, la crisi del 2007-2008 ha dato un colpo decisivo, rallentandole in modo ancor più significativo.