Furti ad Aulla, colpevoli individuati. Il Comune chiede maggiori controlli ai carabinieri

AULLA – L’amministrazione comunale di Aulla (Massa-Carrara) ha richiesto maggiori controlli ai carabinieri in conseguenza dei fatti che hanno visto i commercianti della città presa di mira da alcuni malviventi. «Un’intensificazione del controllo delle forze in campo – fa sapere il Comune – è quello che è stato accordato e garantito. Inoltre, grazie alla rete di videosorveglianza installata dal Comune e l’importante lavoro svolto dal comando dei carabinieri di Aulla, i colpevoli dei furti dei giorni precedenti sono già stati individuati e denunciati, mentre per gli avvenimenti recenti le indagini sono attualmente in corso. La sinergia tra le forze dell’ordine e l’amministrazione, infatti, è fondamentale nell’individuazione dei soggetti che si sono macchiati di tali atti. Importante: si ricorda che la prima cosa da fare appena scoperto il furto e l’effrazione, è quella di chiamare immediatamente i carabinieri e solo dopo dedicarsi alla denuncia social. Prima le forze dell’ordine vengono avvisate e prima possono partire le indagini. Un ringraziamento alle forze dell’ordine per l’impegno costante profuso sul nostro territorio e per la disponibilità nel collaborare proficuamente con l’amministrazione comunale».