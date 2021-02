Viabilità: senso unico alternato sulla Sp 15 Calcinaia

LUNIGIANA – Lungo la strada provinciale 15 Calcinaia, nel comune di Casola in Lunigiana, fra il km 3 e il km 5, fino al 25 febbraio è in vigore, per tratti non superiori a 150 metri, un senso unico alternato dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18. Lo prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per permettere l’esecuzione di lavori di abbattimento di alberi ad alto fusto. La disposizione resta in vigore comunque fino al termine dei lavori.