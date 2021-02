Fimaa Massa-Carrara, ricco programma formativo online per gli agenti immobiliari

MASSA CARRARA – Fimaa Lucca e Massa-Carrara, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari aderente a Confcommercio, comunica a tutti gli agenti immobiliari interessati la possibilità di partecipare ad alcuni webinar rivolti alla categoria.

«Stanti le restrizioni per gli eventi in presenza dovute al Covid, Fimaa – afferma il presidente interprovinciale Alessandro Gabriele – ha provveduto a mettere in piedi un ricco calendario di incontri, che saranno appunto organizzati in video collegamento per permettere la massima partecipazione e continuare a svolgere la nostra funzione di aggiornamento professionale per tutti, associati e non. Si parte il 19 febbraio trattando le sempre più attuali tematiche social con “Ad ogni social il suo lessico, la comunicazione digitale per massimizzare la rilevanza del proprio messaggio” insieme al professor Carlo Maria Medaglia, e “Come realizzare un post efficace sui social network” con i contributi dei dottori Emanuele Cigliuti e Francesco Rossi».

«Mentre il 12 e 26 marzo si affronteranno insieme al dottor Michele Pizzullo e all’avvocato Daniele Mammani i temi dell’antiriciclaggio e della privacy, analizzando la normativa e le sue modificazioni, gli adempimenti in capo agli agenti immobiliari e le sanzioni» ha aggiunto il presidente. Questi sono solo i primi appuntamenti ma nei mesi successivi i webinar proseguiranno, trattando altri argomenti di sicuro interesse per tutte le agenzie immobiliari del territorio.

Per informazioni sugli incontri indicati e per quelli già in programma nei prossimi mesi è possibile prendere contatti con la segreteria Fimaa Lucca e Massa Carrara: Lorenzo Guerrieri, tel. 0584.618654, email: guerrierilorenzo@confcommercio.lu.it