CARRARA – «Nella nostra città i contagi sono diminuiti, ma chiaramente non bisogna abbassare la guardia perché ciò non significa che la pandemia sia conclusa e che dunque il rischio contagi sia escluso. Il nostro Comune avrà il primato di ospitare ben due centri di vaccinazione: uno di modeste dimensioni, alla scuola Da Vinci, riservato esclusivamente ai nostri cittadini; ed uno di grandi dimensioni alla Imm, il quale sarà abilitato a vaccinare anche persone non residenti nel nostro comune». Lo ha annunciato la presidente della commissione comunale Sanità, Elisa Serponi, durante l’ultima seduta alla quale ha preso parte anche il sindaco Francesco De Pasquale che ha aggiornato i consiglieri in materia di covid e vaccinazioni. «Questa circostanza – ha aggiunto Serponi – mi rende orgogliosa, posto che non tutti i Comuni toscani avranno centri vaccinazione di tale portata».