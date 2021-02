Concessioni balneari, Bernardi attacca De Pasquale: «Indegne menzogne». Il sindaco: «Nessuno si è dimesso»

CARRARA – Concessioni balneari, è scontro tra il sindaco Francesco De Pasquale e il consigliere di “Alternativa per Carrara” Massimiliano Bernardi. Quest’ultimo accusa il primo cittadino dell’ “indegna ennesima menzogna”. “In questo caso – scrive il consigliere in una nota – lo hanno umiliato e lo hanno messo con le spalle al muro le dure ed inquietanti parole messe nero su bianco nel documento a lui inviato dallo stesso dirigente Bengasi. Era tutto vero infatti ciò che il sottoscritto aveva scoperto in data 24 dicembre 2019, e cioè che il dirigente Michele Fiorini Bengasi rimetteva la delega del demanio marittimo nelle mani del Sindaco De Pasquale, certo che – come scriveva Bengasi stesso con piglio polemico -il Sindaco avrebbe saputo individuare un soggetto con maggior competenza e tempismo che avrebbe potuto farsi carico del gravoso compito. A causa di un susseguirsi di speranze e smentite, infatti, proprio alla vigilia di Natale era stata bloccata la procedura per il rinnovo delle concessioni dei balneari da parte del dirigente che, a seguito di non poche polemiche e accese discussioni, alla fine aveva preso carta e penna e aveva scritto al Sindaco De Pasquale e al dirigente Cristiano Boldrini per denunciare una gravissima situazione. All’egregio signor Sindaco infatti significava che: “non sarebbe stato più pensabile né tecnicamente né umanamente poter esercitare una delega “per interposta persona” e che il suo operato era stato “pesantemente censurato” da parte del Segretario Generale, dottor Angelo Petrucciani, ma anche dall’Assessore al ramo Giovanni Macchiarini”.

“Per quanto riguarda l’Assessore Macchiarini – prosegue Bernardi – il dirigente nella missiva al Sindaco lamentava che lo stesso Macchiarini gli aveva trasmesso il testo di una delibera rispetto alla quale lui aveva ribadito per iscritto la propria contrarietà. Una questione politica forte e attuale dunque perché, dopo la vicenda delle concessioni balneari e la conferma oggi che era successo davvero di tutto e di più, nonostante le dichiarazioni false di De Pasquale, ci chiediamo che clima si è instaurato tra dirigenti e politici dentro le mura del Palazzo comunale. Soprattutto chiediamo che venga fatta chiarezza in merito al ruolo di autentico spartiacque che impera da anni negli enti locali, e cioè da quando è intervenuta nel lontano 1990 , la riforma 142 che ha cristallizzato con funzione anticipatrice il principio di separazione delle funzioni tecniche da quelle politiche. Lo scopo era naturalmente quello di risolvere i problemi che starebbero alla base degli stracci volati in Comune alla vigilia di Natale, i cosiddetti comportamenti di politicità indotta, cioè delle “interferenze” nella gestione concreta della “cosa pubblica” attuate dagli organi politici. Arroganti e privi spesso, come nel caso della nostra Amministrazione 5 Stelle, della necessaria competenza ed influenzati dalla necessità di assecondare l’elettorato al fine della rielezione”.

“La preoccupazione che suscita la dura nota del Dirigente Michele Fiorino Bengasi è che sono troppe le sedie che scricchiolano e hanno scricchiolare fra i dirigenti durante la gestione del nostro Comune da parte dei grillini – conclude il consigliere – In tutta risposta De Pasquale aveva parlato di settori che dovevano essere riorganizzati nell’ottica di rendere più efficace il funzionamento del Comune. Oggi sono ampliamente confermate quelle che invece si possono definire fantasiose ed infondate ricostruzioni in quanto l’impostazione dei rapporti tra i 5 Stelle e i dirigenti purtroppo si è scontrata con la realtà dell’esperienza concreta, in cui gli organi politici grillini, come abbiamo visto, oppongono ancora la loro resistenza”.

Non si fa attendere la replica di De Pasquale: “Il consigliere Massimiliano Bernardi questa volta consegue il non semplice risultato di darsi ragione da solo smentendo al tempo stesso sé stesso. Sorvolando sull’opportunità di sfruttare la sua posizione politica per divulgare a mezzo stampa una conversazione interna e privata, di cui è entrato in possesso a seguito di un accesso agli atti nel suo ruolo di consigliere comunale, il vaneggiante testo di Bernardi mette insieme in modo strumentalmente confuso questioni tecniche e politiche, costruendo un groviglio di concetti talmente ingarbugliati e mal esposti che alla fine non si capisce più nemmeno quale sia la contestazione. L’unica cosa comprensibile è la sua accusa al sindaco di aver “falsamente negato la verità”: doppia negazione a parte, si intuisce che a suo parere il primo cittadino avrebbe mentito in merito alle presunte dimissioni di un dirigente.

Senza entrare nel caso specifico, chi come Bernardi ha fatto parte per decenni di un’amministrazione, dovrebbe sapere come funzionano gli incarichi ai dirigenti e l’organizzazione dei settori. Ancora di più dovrebbe conoscere le differenti dinamiche che regolano gli incarichi politici e quelli amministrativi. Ebbene un dirigente, a differenza di un assessore, non ha deleghe ma ha la responsabilità di uno o più settori che vengono assegnati dall’amministrazione nell’ambito della generale organizzazione della macchina comunale. Un assessore può rimettere una delega o dimettersi, un dirigente no: in quanto dipendente comunale, un dirigente può licenziarsi o comunicare il mancato raggiungimento di un obiettivo. Nel caso citato non è successo nulla di tutto questo: il sindaco quindi a suo tempo ha correttamente smentito la notizia perché come l’accesso agli atti sbandierato da Bernardi conferma, nessuno si è dimesso”.

“Al di là delle questioni amministrative – specifica il sindaco – per chiarezza nei confronti dei cittadini, vale la pena chiarire che la missiva divulgata dal consigliere rientra in un carteggio articolato sulla delicata vicenda delle concessioni balneari: vicenda gestita, è bene ricordarlo, in modo diversificato dai tanti comuni interessati e sfociata, in moltissimi casi, in contenziosi giuridici. Come tutti ricorderanno a fine 2020 la notifica di un parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comportato uno stop di qualche giorno nell’iter di estensione delle concessioni al 2034, avviato a settembre dall’amministrazione con delibera di giunta e portato a termine con successo entro il 31 dicembre. Nei giorni dello “stop” c’è stato confronto di natura tecnica, non politica, su come comportarsi a seguito del parere: un confronto per lo più di tipo giuridico che- come è normale e giusto davanti a questioni così delicate – è stato a tratti intenso e acceso. La lettera citata dal consigliere di opposizione si inserisce all’interno di questa dinamica che è parte naturale della vita di un’istituzione: sbandierarla a mezzo stampa in modo de-contestualizzato condita da assurde illazioni, è l’ennesima scorrettezza “alla Bernardi” per avere un po’ di visibilità”.