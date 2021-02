Anagrafe antifascista, il M5S Massa apre la propria sede per la raccolta firme

MASSA – Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. Il M5S Massa aprirà la propria sede, in piazza Garibaldi 8, sabato dalle ore 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18, per permettere a tutti i cittadini di poter sottoscrivere questa proposta. “In questo triste momento storico in cui assistiamo a rigurgiti di un passato che tutti affermano di non voler rivivere o far subire alla propria genie, è più che mai importante rinforzare i dettami della nostra Costituzione che vieta l’apologia del fascismo – scrivono dal Movimento 5 Stelle -. Questa ideologia però serpeggia nella nostra società e grazie all’atteggiamento non risoluto nella sua condanna si sta assistendo ad episodi sempre più numerosi e sfacciatamente evidenti: saluto romano, utilizzato durante campagne elettorali, manifestazioni, è successo anche nel nostro Comune, e persino all’interno di assise istituzionali come un Consiglio comunale (Cogoleto), richieste di schedature di coppie omosessuali (Collesalvetti), atteggiamenti prevaricatori di diritti e dignità altrui ed anche l’attacco antisemita a un relatore di un evento nostrano”.

“E’ evidente – continuano dal M5s – che non basta commemorare la Giornata della Memoria perché la gente ricordi e sia vigile. Alziamo la guardia e mettiamo un freno alla deriva fascista, non nascondiamoci dietro l’ignavia e l’incredulità. Il passato ci ha insegnato che non reagire per tempo porta catastrofi”.