«Scarsa illuminazione, segnaletica sbiadita e strade “groviera”». L’allarme degli abitanti di Canevara

MASSA – “Non esiste solo il mare”. Chiedono attenzione alcuni residenti della frazione di Canevara, a Massa, costretti a fare i conti con una serie di disagi. “L’elenco è lungo ma iniziamo da quello che potrebbe essere risolto più facilmente: far rispettare l’obbligo all’uso dei dispositivi di segnalazione. Nessuno fa uso delle luci di posizione ed è molto pericoloso, soprattutto nelle strade di montagna. Non si capisce perché nella vicina Lucchesia (Garfagnana) queste disposizioni siano rispettate e a Massa-Carrara no. Inoltre, a proposito di illuminazione, nella frazione di Canevara mancano diversi punti luce. La segnaletica stradale ormai è stata abbandonata da anni: non esiste un attraversamento pedonale. Quelli che c’erano sono ormai sbiaditi, invisibili. In città la segnaletica viene rifatta un paio di volte l’anno, in montagna ci si dimentica totalmente”.

“La strada, poi, in certi tratti è una groviera – fanno notare alcuni cittadini -. Tante segnalazioni sono state fatte soprattutto per la situazione davanti alle Poste, dove i cittadini sono costretti in lunghe file occupando anche la carreggiata, con grave rischio per la loro incolumità. E pensare che ogni giorno centinaia di euro finiscono nelle casse comunali per via della tassa marmi. La montagna continua ad essere depredata senza avere nulla indietro. Si parla sempre di mare e di erosione, un problema certamente da affrontare, ma non dimentichiamoci della montagna e dei suoi abitanti”.

Anche il Comitato “Una montagna di idee per una montagna da salvare” ha preso a cuore la questione della frazione di Canevara e contatterà gli organismi preposti al fine di trovare una soluzione a queste problematiche.