«Permessa discarica di inerti su area ancora da bonificare». Il Ccadbr chiede l’accesso agli atti per l’area ex Ferroleghe

CARRARA – Negli scorsi mesi il Cca dbr, coordinamento dei comitati e delle associazioni per la depurazione, le bonifiche e la ripubblicizzazione del servizio idrico, aveva provveduto a segnalare attraverso un esposto alla Procura di Massa la situazione assai critica dell’area Sin ex Ferroleghe di Carrara, fortemente inquinata da cromo esavalente, uno dei più potenti cancerogeni, e come questa già precaria situazione fosse stata aggravata dal grande accumulo di materiali inerti sopra due vasche contenenti migliaia di tonnellate di fanghi cromici rimaste nel sito, compiuto, dopo la messa in liquidazione della Ferroleghe Spa, dalla ditta Materie Prime Secondarie Srl, a cui, nei primi anni ’90, furono concessi i permessi per il realizzare tale discarica di inerti sopra l’area ex Ferroleghe, ancora da bonificare.

Dopo il decreto dirigenziale della regione Toscana numero n9091 del giugno 2020, agli attuali proprietari del terreno, consorzio investimenti produttivi (Cip), non può essere imposta la bonifica del terreno tramite un’ordinanza regionale perché non responsabili dell’inquinamento.

«Sulla scorta di quanto letto – dichiarano i membri del Cca dbr – siamo molto preoccupati, in primo luogo per la salute e per l’ambiente, perché questa grande mole di detriti graverebbe, come confermato dai giornali, su due vasche sottostanti, contenenti migliaia di tonnellate di fanghi cromici, i quali, spinti da tale peso, contribuiscono ad inquinare ulteriormente la falda acquifera, sia all’interno dell’area ex Ferroleghe che nell’adiacente abitato del Murlungo, posto a valle di essa. In secondo luogo, il nostro motivo di apprensione è relativo al fatto che, in base a quanto si legge nel citato decreto regionale, il procedimento volto ad individuare i responsabili di tale gravissimo inquinamento si sarebbe chiuso in maniera infruttuosa. Perché oggi sia Ferroleghe Spa che Mps Srl risultano fallite e non è possibile rivalersi su di esse. È per queste motivazioni che ieri abbiamo inoltrato una domanda di accesso agli atti al Comune di Carrara (Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni) per sapere chi, ai vari livelli di responsabilità, nei primi anni ’90 concesse alla ditta Mps Srl i permessi per realizzare una discarica di inerti sopra un’area ancora da bonificare. Stante la difficile situazione, le operazioni di bonifica sarebbero interamente a carico dei cittadini e non di chi ha inquinato. E ciò è veramente intollerabile»