Corso di formazione gratuito sull’uso del Siert per manutentori termoidraulici

MASSA CARRARA – Confartigianato Imprese Massa Carrara, in collaborazione con Arrr (Agenzia Regionale Recupero Risorse) organizza un corso di formazione sull’uso del Siert e sulle Faq più ricorrenti. Il Siert in attuazione dell’art. 23 ter della L.R. 39/2005 e smi, è il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti denominato “sistema informativo regionale sull’efficienza energetica” (Siert) che comprende l’archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, gli elenchi dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici nonché il catasto degli impianti di climatizzazione.

L’obiettivo del corso è fornire un aggiornamento preciso e qualificato per il personale delle imprese di manutenzione destinato ai ruoli operativi che eseguono il caricamento dei Rapporti di Efficienza Energetica e l’accatastamento di nuovi responsabili e impianti.

Il corso si terrà venerdì 19 febbraio p.v. con orario 14,30 – 17,00 e sarà svolto, dagli operatori Arrr, in modalità on-line. Per aderire è sufficiente inviare una e-mail a sedeprovinciale@confartigianato.ms.it per richiedere le credenziali di accesso, entro e non oltre lunedì 15 febbraio p.v. Le adesioni saranno registrate in ordine cronologico di arrivo delle stesse.

Per ogni eventuale informazione l’Ufficio Categorie, nella persona di Luciano Franchi, è a disposizione ai seguenti recapiti telefonici : 0585/1980393 o 328/7431361