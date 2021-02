Usl Toscana nord ovest cerca personale per le vaccinazioni: durata contratto fino a fine emergenza

TOSCANA – Sono stati pubblicati sul sito dell’azienda Usl Toscana nord ovest gli avvisi per la manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento di incarichi libero professionale a medici, infermieri e assistenti sanitari per l’attività di vaccinazione contro il Covid 19. In base alle risposte sarà prodotto un elenco di idonei che potranno svolgere la loro attività nelle sedi di Viareggio, Pisa, Massa, Lucca e Livorno. Gli incarichi saranno assegnati in base alle necessità secondo un criterio cronologico di arrivo delle domande e in base alle necessità nella sede indicata come preferita. Non ci sono scadenze per avanzare la propria candidatura.

La durata dell’incarico è prevista dal momento della stipula fino alla fine del periodo di emergenza salvo proroghe o cessazione anticipata delle necessità. Per maggiori informazioni consultare gli avvisi pubblicati nella sezione “Bandi e concorsi” del sito aziendale www.uslnordovest.toscana.it.