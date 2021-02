Raffica di multe in via Poggioletto, commercianti esasperati: «Servono opere di prevenzione e informazione»

MASSA – Raffica di multe in via Poggioletto, a Massa. L’appello arriva da Confimpresa Massa-Carrara per il disagio dei pubblici esercenti. “Alcuni commercianti di via Poggioletto – comunica Daniele Tarantino, vice presidente nazionale di Confimprese Italia e presidente Confimpresa Massa-Carrara – si sentono penalizzati per le continue multe che la Polizia municipale eleva ai clienti in sosta. La crisi economica conseguente la gravissima crisi pandemica ancora in atto sta mettendo le attività a dura prova e in tanti sono pronti a gettare la spugna. Con la zona gialla stanno timidamente riaprendo alcune attività, con tutte le difficoltà del caso. Non è di aiuto la presenza degli agenti municipali pronti con il taccuino in mano. Quella zona necessita di rivedere le aree sosta, crearne di nuove e regolamentare il piano sosta”.

“E’ vero che alcuni clienti parcheggiano in aree non consentite – prosegue Tarantino – meglio sarebbe però intervenire con opere di prevenzione e di informazione e non al solo scopo sanzionatorio. La gente non ha più soldi in tasca e le multe non sono certo un aiuto. E’ importante la presenza della polizia municipale – aggiunge – non certo per elevare contravvenzioni ma per individuare le cause di tali situazioni e comunicare agli uffici preposti la necessità di rivedere il piano sosta in quella zona, che evidenzia palese criticità. La raffica di multe allontana i clienti e mette in sofferenza le attività che cercano di lavorare per poter affrontare la crisi in atto”.

“Come Confimpresa, a fianco delle categorie dei commercianti – conclude il presidente di Confimpresa Massa-Carrara – invito quindi l’amministrazione a rivedere la situazione complessiva dei parcheggi di via Poggioletto e a sospendere le azioni sanzionatorie della polizia municipale in attesa di migliorare e regolamentare gli spazi per la sosta”.