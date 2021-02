Lotteria degli scontrini, Cna: «Il Governo prima risolva i problemi di connettività del Paese»

MASSA-CARRARA – “Prima di magnifiche lotterie degli scontrini suggerisco al nostro Governo di risolvere i problemi di connettività del paese. In Lunigiana non funziona ancora internet”. E’ il commento di Paolo Bedini, presidente di Cna Massa-Carrara, in merito all’avvio della lotteria degli scontrini. “Se vuoi eliminare coni d’ombra e tracciare i pagamenti hai un solo modo: rendere detraibile tutto. Personalmente non mi piace l’approccio del gioco. Ciò nonostante i tempi sono sbagliati. Il paese ha bisogno di una politica fiscale attualizzata. Prima metti in condizione le imprese, anche quelle che vivono nei piccoli paesi e borghi, di poter avere internet e far effettuare i pagamenti elettronici, poi fai la lotteria”.

“La soluzione – suggerisce Bedini – visti anche i problemi di sopravvivenza delle imprese, era rimandare il sistema della lotteria di un anno. Ma come sempre si parte dalla fine e non dall’inizio”.