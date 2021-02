Da oggi il Museo del Marmo di Carrara è riaperto ai visitatori

CARRARA – Da oggi, martedì 2 febbraio, è riaperto al pubblico il Museo Civico del Marmo, in Viale XX Settembre, 85, a Carrara, dopo il periodo di chiusura imposto dall’emergenza sanitaria. In base alle indicazioni previste per la zona gialla che riguardano la Toscana, il Museo sarà aperto da martedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e il venerdì anche il pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 17.00.

Il Museo Civico del Marmo dal 1982 è sede dell’autentica memoria storica della città con lo scopo di conservarla e valorizzarla. Raccoglie e conserva opere di rara bellezza, quali reperti archeologici rinvenuti in cava, strumenti per l’estrazione e la lavorazione dall’epoca romana ai giorni nostri, minerali, fotografie originali d’epoca, la marmoteca e una sezione multimediale curata da Studio Azzurro. Le opere sono suddivise nelle seguenti sezioni: Archeologia Romana, Storia del Territorio, Marmoteca, Archeologia Industriale, Applicazioni Tecniche, Spazio Multimediale

Per informazioni e contatti: telefono 0585/845746 museo.del.marmo@comune.carrara.ms.it (Biglietto intero € 5,00; ridotto € 3,00).

Dopo il Museo del Marmo a breve riapriranno le porte anche delle altre due strutture del polo museale comunale, dichiara l’Assessore alla Cultura Federica Forti. Il Carmi, dal prossimo mese di marzo, ospiterà una grande mostra sulla pittura al tempo di Giovanni Antonio Cybei, a cura del Direttore del museo Marco Ciampolini, e da giugno un’altra esposizione dedicata alla figura di Cybei scultore in occasione dei 250 anni dalla fondazione dell’Accademia di Belle Arti, di cui Cybei fu il primo direttore. A luglio, infine, è prevista la conclusione dei lavori per il riallestimento del mudaC, curato dalla Direttrice Laura Barreca.