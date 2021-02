Porto, Ferri (Italia Viva): «E’ il momento di un confronto aperto per poi partire in un’unica direzione»

MARINA DI CARRARA – “Porto Marina di Carrara, è il momento di un confronto reale e aperto e poi bisogna decidere la direzione giusta per il nostro territorio”. A tornare sulla questione al centro del dibattito negli ultimi giorni è il deputato di Italia Viva Cosimo Maria Ferri. “Si parla di sviluppo, ma in quale direzione? Prima di decidere in un senso o nell’altro si ascoltino tutti gli attori e le associazioni. Non capisco come una risorsa spesso diventi divisione, quando con equilibrio e con l’ascolto si possa arrivare a capire meglio. La partecipazione attiva non può essere uno slogan o rimanere scritta solo in una legge regionale, ma deve essere attuata. Economia, sviluppo, lavoro, turismo, sicurezza del territorio, ambiente, aspetti importanti, che richiedono però una sintesi”.

“Propongo di avviare una sorta di Stati generali che coinvolgano tutti – conclude Ferri – e si traggano delle conclusioni per poi partire in una direzione. Un dibattito serio, e poi si parta”.