Nuovo corso per diventare arbitro: Aia Carrara cerca nuovi “fischietti”

CARRARA – Un nuovo corso per diventare arbitro. «La speranza di tutti è di poter tornare in campo quanto prima – dicono dalla sezione arbitri Aia di Carrara “Giorgio Lazzarotti” – Nel frattempo noi proseguiamo la nostra attività con l’organizzazione del nuovo corso arbitri nazionale per il reclutamento di nuovi ‘fischietti’, sia ragazzi che ragazze di età compresa fra i 15 e i 35 anni».