«Monoblocco, l’Asl tace sulle promesse non mantenute. E lo “spettacolo di burattini” va avanti»

CARRARA – “La salute, diritto costituzionalmente previsto ed oggi più essenziale di sempre, è argomento buono da spendere nelle concioni pubbliche e nei tagli dei nastri, sì, ma tanto fastidioso poi quando si sceglie di lasciar fare, permettendo che strutture e macchinari della sanità pubblica vadano in disfacimento”. Il riferimento del comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara è alla risonanza magnetica, preannunciata in arrivo al “Monoblocco” di Carrara entro il 2020 dall’allora assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi, nel luglio 2019. “Ma, c’è sempre un ma – prosegue il comitato -. Ecco che al cantiere partito per predisporre il piano S (piano terra per intenderci) a ricevere la preziosa quanto inutilizzata macchina ferma al vecchio ex Ospedale di Massa, qualcosa si inceppa. Ne chiedemmo senza avere risposta noi del Comitato Primo Soccorso e Urgenza, insistentemente coerenti su certi punti, su patti istituzionali, che il tempo trascorso ha reso sempre più fumosi sino a farli dimenticare e capovolgere. Come per la Medicina Nucleare, tanto per fare un esempio, che doveva essere parte del percorso oncologico a Carrara (con impegni solenni di Consigli Comunali!) ma che poi “qualcuno” ha deciso di trasferire altrove in barba alla famosa Legge Balduzzi: “non si edifica ex novo se non ci sono strutture da riconvertire”. Forse la Procura dovrebbe indagare in merito”.

Poi il comitato torna sulla risonanza magnetica. “Se un cittadino ne ha necessità per esami, può ben recarsi ai funzionali centri privati, non a caso anche recentemente fioriti e potenziati. La risonanza magnetica resta giacente a Massa perché i locali del Monoblocco che doveva accoglierla non sono ancora stati adeguati. Le cause? Prima non era possibile la partenza del cantiere causa Covid. Però altre opere, Asl le stava facendo portare avanti. Poi problemi ai soffitti, si diceva. Poi alle pavimentazioni, si continua e all’impianto di riscaldamento. Poi problemi con l’impresa, temerariamente oggi si prova a giustificare. Senza dare tempi certi. Intanto la Dg di Asl Nord Ovest dott.ssa Casani, presenta in un compiaciuto comunicato stampa il suo “bilancio” delle tante cose fatte. Silenzio sull’incompiuto e sulle promesse non mantenute. A questo punto una domanda a protagonisti e comparse viene spontanea: “Signori, fino a quando lo spettacolo di burattini andrà avanti?”.

Altra domanda, più specifica, al Presidente della Conferenza zonale e Sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale: “sig. Presidente e Sindaco, non ritiene, in virtù dei ruoli e delle responsabilità che ricopre, di dover chiedere in tempi brevi un incontro pubblico ai vertici Asl e ai decisori politici regionali su tutte le diverse problematiche insolute, tra le quali la risonanza magnetica? A maggio 2022 terminerà il suo mandato: sarebbe opportuno chiuderlo, raggiungendo finalmente traguardi che toccano Monoblocco e sanità pubblica, mettendone a parte la collettività”.

“Comunque – chiude il comitato -, per atto dovuto, queste domande dobbiamo estenderle anche alle altre istituzioni locali. Insisterebbero nell’errore, se pensassero che il problema del malfunzionamento del Monoblocco (comprensivo della non operatività della R.M.) riguardi esclusivamente Carrara. Riteniamo che proprio la mancanza di visione unitaria abbia rovinato e continui a rovinare questa Provincia, rendendola più piccola, più povera e senza prospettive. Troppi burattini, come Pinocchio, solo comparse sul territorio, mentre i burattinai chissà dove sono”.