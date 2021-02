Carrara, ecco il nuovo super camion per la differenziata in centro storico

CARRARA – Si chiama Easy J2-S 2500 ed è il nuovo gioiello del parco mezzi per l’Igiene Urbana di Nausicaa Spa: si tratta di un “monoperatore bilaterale” in grado di sollevare, svuotare e riposizionare correttamente i contenitori che andranno a comporre le nuove isole ecologiche di Carrara centro. La “new entry” è approdata nei giorni scorsi nel piazzale di Nausicaa e sarà utilizzate per le strade di Carrara nell’ambito del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Il meccanismo è montato su un mezzo Iveco Strails Ad 260Y/PS Rsu 6×2, un camion ultratecnologico e dalle dimensioni imponenti.

Come annunciato, dopo l’estensione del porta a porta, col nuovo anno la rivoluzione della differenziata approderà anche in centro città. Le circa 9mila utenze domestiche del centro storico saranno chiamate a differenziare 5 frazioni: oltre a vetro, carta, plastica e secco per la prima volta verrà introdotta anche quella dell’organico. Come? Grazie a dei cassonetti “intelligenti”, ad accesso controllato, che poi verranno svuotati proprio grazie al nuovo mezzo consegnato in questi giorni a Nausicaa.

Per conferire i rifiuti e aprire i cassonetti, i cittadini dovranno utilizzare un’apposita tessera, associata all’utenza Tari o scaricare una app sul proprio smartphone: una comodità per le famiglie in cui ciascun componente potrà conferire in modo indipendente la spazzatura, senza necessità di passarsi la tessera. Nelle prossime settimane Nausicaa comunicherà le tempistiche e le modalità di consegna della tessera, per poi passare alla fase “operativa”.