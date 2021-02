Ampliamento Esselunga viale Roma, via libera dalla giunta comunale

MASSA – La giunta comunale di Massa ha dato avvio all’iter per una variante al Regolamento urbanistico, riguardante il progetto di ampliamento del supermercato Esselunga di viale Roma, con l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a Vas (Valutazione Ambientale Strategica).

«Con deliberazione n. 294/2020, l’amministrazione – spiega in una nota Palazzo civico – ha formalizzato questo primo passaggio dando mandato alla struttura competente la Vas che ha provveduto, ai sensi dell’art. 22 comma 3 della LRT n. 10/2010, a iniziare le consultazioni sul progetto proposto chiedendo i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale (tra questi Regione Toscana, Provincia di Massa-Carrara, Asl, Comuni, Autorità Idrica, Arpat). Enti e autorità coinvolti hanno 30 giorni di tempo per far pervenire le proprie osservazioni».

Tutta la documentazione riguardante il progetto della “variante Esselunga” è disponibile per la consultazione presso l’Ufficio Pianificazione (telefono 0585 490218).