Sala Amendola, 280mila euro di lavori ma si attende ancora il progetto definitivo

AVENZA – Sala Amendola: 280mila euro di lavori da realizzare in pochi mesi, ma solo dopo l’approvazione del progetto definitivo, della gara d’appalto e dell’affidamento delle opere. Nel primo pomeriggio di mercoledì 27 si è tenuta la commissione Lavori Pubblici, alla quale ha presenziato l’ingegner Caffaz, che ha illustrato lo stato dell’arte del progetto al quale l’amministrazione ha messo mano fin da subito ma che ha subito continui stop e necessarie rivisitazioni. “Durante la commissione – spiega Marzia Paita, presidente della commissione commercio e lavori pubblici – abbiamo chiesto che ci venissero illustrate le problematiche che hanno portato all’allungamento dei tempi e al costo d’intervento ben più alto di quanto previsto in partenza”. L’ingegner Caffaz ha spiegato quindi tutto l’iter di progettazione specificando che gli scostamenti rispetto alle attese sono per lo più da attribuire ad adeguamenti alle normative vigenti e conseguenti richieste di riprogettazione da parte dei Vigili del Fuoco.

I lavori riguarderanno: intera sostituzione delle sedute che non hanno certificazione antincendio; riprogettazione e ridistribuzione dei posti a sedere; riprogettazione e adeguamento delle scale di accesso; sostituzione della pavimentazione; sostituzione delle pareti in cartongesso perché prive di certificazione antincendio, aspetto che comporterà importanti interventi nella sala interna; adeguamento delle aperture; adeguamento dell’impianto elettrico necessario per le due sale che si trovano sotto la sala Amendola, una delle quali sarà destinata ad archivio per la biblioteca. La sala Amendola e la biblioteca, inoltre, condividono la stessa centrale termica, aspetto che comporta l’obbligo di intervenire sugli impianti.

Questa lunga serie di interventi aumentava ogni qual volta venisse presentato un progetto revisionato: questo ha comportato un allungamento dei tempi e un aumento dei costi. Ci saranno ora da attendere il progetto definitivo, la gara di appalto e l’affidamento lavori, che a oggi sono stimati in 280.000€ circa, e che richiederanno pochi mesi per poter essere realizzati.

“Come gruppo siamo consapevoli delle aspettative della cittadinanza, ma siamo anche coscienti che l’attesa si è resa necessaria per restituire alla città una sala conforme alla normative vigenti, rispondente alle richieste delle autorità competenti e in regola con tutte le certificazioni”, ha concluso la presidente Paita.

“Avenza e la città tutta potranno tornare a godere di spazi importanti – commentano dal Movimento 5 Stelle – grazie all’impegno costante e alla determinazione di questa amministrazione che sta mettendo in campo tutte le risorse necessarie a restituire uno spazio tanto importante alla cittadinanza, obiettivo che ci eravamo posti fin dalla stesura del nostro programma elettorale e non vediamo l’ora che venga realizzato”.