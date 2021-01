TRESANA – È nata la Pubblica Assistenza di Tresana “Mario Tomà”. Alla presenza del notaio, dottoressa Sara Rivieri e del Sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, è stato sottoscritto dai soci fondatori l’atto costitutivo. Questo il Consiglio direttivo: Presidente Paolo Sordi, Vice Presidente Fabrizio Guscioni. Consiglieri: Graziana Bianchi, Martina Giorgi, Giovanni Piscopo, Carlo Vianello, Mario Privati, Michela Borri, Alice Collecchia, Patrizio Ferri, Gaetano Fazio.

La Pubblica Assistenza nasce nell’intento di contribuire a dare risposte al territorio in un periodo di grande emergenza sanitaria. La scelta di intitolarla alla memoria del dottor Mario Tomà deriva dalla volontà di rimarcare il concetto di medicina del territorio, che Tomà ha incarnato negli anni di attività al servizio della comunità.

Nella parole del neo Presidente Paolo Sordi la soddisfazione per l’iniziativa: “Da consigliere comunale di Aulla ottenni il conferimento della cittadinanza onoraria della cittadinanza onoraria a Mario Tomà. Oggi gli intitoliamo questa Pubblica Assistenza per ricordarlo e per continuare, in questa forma, la sua opera al servizio della collettività”.

Presto le prime iniziative: “Nelle prossime settimane – afferma il Vice Presidente Fabrizio Guscioni – daremo vita alle attività di organizzazione del servizio. Tresana adesso ha un nuovo importante presidio sanitario”.

“Emozione e motivazione a far bene sono i due sentimenti che provo in questa importante giornata – ha dichiarato il Sindaco di Tresana Matteo Mastrini: Ringrazio i soci fondatori, sono certo che sapranno onorare l’impegno assunto. Sarò al loro fianco”.