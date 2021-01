Asmiu diventa Srl per entrare in Retiambiente Spa: via libera dal Consiglio comunale

MASSA – Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Massa è stato perfezionato il passaggio di Asmiu a società per capitali. Passaggio fondamentale per permettere alla società stessa di essere poi inglobata in Retiambiente Spa, gestore unico della raccolta e smaltimento dei rifiuti delle province di Massa-Carrara, Lucca, Livorno e Pisa. Gia ad inizio gennaio, il sindaco Francesco Persiani aveva comunicato ai consiglieri la stipulazione di un contratto transitorio con la partecipata del comune affinché Asmiu potesse continuare a svolgere l’attività nel territorio comunale in attesa di perfezionare il passaggio a Retiambiente.

Cosa cambierà? Di fatto, Asmiu continuerà a lavorare sul territorio massese, ma sarà inserita nel più ampio contesto industriale di Retiambiente, di cui dovrà seguire i piani. I Comuni faranno parte del consiglio di amministrazione della società, ma la preoccupazione rimane quella di una perdita di potere decisionale. In Retiambiente, infatti, tutti i Comuni dell’ambito territoriale ottimale (Ato) Toscana Costa avranno un posto in consiglio.

Lo stesso passaggio dovrà essere effettuato anche per quanto riguarda il Cermec per il quale è già stato stipulato lo stesso contratto transitorio utilizzato con Asmiu, avente validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Questi contratti transitori sono stati effettuati per evitare il decadimento delle società apuane. Di fatto, già nel 2021, il rapporto tra Asmiu e Comune vedrà aggiungersi gradualmente anche Ato e Retiambiente.

Oltre a questo importante passaggio, durante la seduta del Consiglio sono stati approvati definitivamente anche i cambiamenti allo statuto comunale, oggetto di polemica nelle settimane passate. Proprio queste modifiche hanno portato Agostino Incoronato, consigliere di minoranza, a dimettersi dalla posizione di presidente della commissione affari istituzionali, aprendo a una serie di scontri con Stefano Benedetti, presidente del Consiglio comunale.

All’inizio della seduta, inoltre, in maniera pressoché unanime i consiglieri hanno mostrato sostegno e solidarietà a Simone Caffaz, vittima di un attacco hacker neofascista durante una sua conferenza sull’antisemitismo in occasione della Giornata della Memoria.