«Confermato centro vaccinazioni a Carrarafiere. Alla Regina Elena Asl gestirà i pazienti covid»

CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo il messaggio settimanale alla cittadinanza sull’emergenza covid del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale.

Care concittadine e cari concittadini,

torno ad aggiornarvi sull’andamento dei contagi nella nostra città. A oggi i dati del sistema informatico dell’azienda sanitaria ci dicono che abbiamo 148 casi attivi, di cui 118 persone a domicilio, 3 ricoverate in ospedale e 27 in residenze sanitarie. Il trend dei contagi è dunque sostanzialmente stabile rispetto alla scorsa settimana.

Nei giorni scorsi, durante la consueta riunione con l’azienda sanitaria sull’organizzazione della campagna vaccinale, è stato confermato che CarraraFiere ospiterà un centro di somministrazione di scala provinciale. I tempo di avvio della campagna purtroppo sono ancora incerti anche alla luce delle difficoltà registrate a livello europeo con le aziende produttrici. Ovviamente vi terrò aggiornati anche su questo importante fronte della lotta contro il covid.

Nel frattempo, continuiamo a monitorare con grande attenzione la situazione della Regina Elena: a partire dalla giornata di ieri, giovedì 28 gennaio, l’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest è subentrata nella gestione degli ospiti risultati positivi al Covid-19, come prevede la legge. In struttura attualmente ci sono 12 persone contagiate. Tutte, da ieri, vengono seguite dal personale Asl all’interno della Regina Elena. Le 15 persone risultate positive nelle scorse settimane si trovano ancora presso il reparto cure intermedie all’Ospedale di Massa.

Anche alla luce della delicata situazione che si registra alla Casa di Riposo, grazie alla collaborazione con l’azienda sanitaria, viene garantita la presenza di due infermieri nei turni diurni e di un infermiere nel turno di notte. Viste le difficoltà relazionali tra ospiti e famiglie poste dalle misure anti contagio, in primis la sospensione delle visite, il presidente della Regina Elena Giuseppe Simone Profili, il cda della struttura e il direttore stanno potenziando gli strumenti di comunicazione. Per garantire la possibilità di mantenere e coltivare i rapporti affettivi tra chi è all’interno e all’esterno della struttura, è stato messo a punto un programma di collegamenti anche video attraverso tablet e cellulari e nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di alcune smart tv, acquistate attraverso un bando di finanziamento, che permetteranno agli anziani di vedere ancora meglio i loro cari a casa. Contestualmente sono state intensificate le comunicazioni alle famiglie per tenerle costantemente aggiornate sulle condizioni degli ospiti, indipendentemente dal fatto che siano stati contagiati o no.

Concludo con un aggiornamento sulle mascherine. Come sapete nelle ultime settimane il nostro Comune ha ricevuto due importanti donazioni da “Sicura Mascherine” di Montignoso e da Paolo Brosio che ringrazio nuovamente per il loro gesto. Abbiamo quindi a disposizione un totale di 70mila dispositivi di protezione di tipo chirurgico. Valutate le necessità della nostra comunità e in base alle indicazioni ricevute dai donatori, le mascherine saranno consegnate alle associazioni del volontariato che operano nel settore del sociale, della protezione civile e al personale della casa di riposo. Nelle prossime settimane vi daremo un aggiornamento dettagliato sulla lista dei destinatari della donazione.

Vi rinnovo infine l’invito a continuare a rispettare le norme anticontagio, indossando la mascherina, mantenendo il distanziamento sociale e lavando spesso le mani.

La battaglia contro il Covid non è ancora vinta.