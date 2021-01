Un’altra settimana in zona gialla per la Toscana: la conferma dal ministro Speranza

TOSCANA – La Toscana, e quindi anche la provincia di Massa-Carrara, continua a essere in zona gialla per un’altra settimana. Lo ha comunicato in questi minuti il presidente della Regione, Eugenio Giani, dopo aver ricevuto la conferma dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

«Ho appena parlato con il ministro Speranza – ha scritto Giani sui social – mi ha ufficializzato che la Toscana sarà ancora zona gialla. Continuiamo così, manteniamo la responsabilità che ci appartiene e impegniamoci ogni giorno per diminuire sempre più i contagi. La #ToscanasiCura dipende da ciascuno di noi, coraggio!».

COSA SI PUÒ FARE E COSA NO

Questa la sintesi delle prescrizioni: