Regina Elena, l’Usi a sostegno di Gianni Marchi: «Pronti alla mobilitazione»

CARRARA – Continua a far discutere il caso della rsa Regina Elena di Carrara e di Gianni Marchi, dipendente della stessa rsa. Tra i tanti attestati di solidarietà arrivati allo stesso Marchi, questa volta è l’unione sindacale italiana (Usi) a stringersi a fianco dei lavoratori: «La Usi (Unione Sindacale Italiana) continua ad appoggiare Gianni Marchi e gli operatori della Rsa regina elena in lotta per la giustizia sociale. – si legge in un comunicato – In questi giorni rappresentanti del Usi sanità e del Usi Massa-Carrara e Lunigiana hanno partecipato come osservatori ai primi appuntamenti tra il cda della rsa e le varie rappresentanze sindacali».

«Durante gli incontri si è riscontrato da parte dell’amministrazione della rsa una forte reticenza a ritornare sui loro passi e una ancora più forte ammissione di qualsiasi mancanza da parte loro nel presentare – spiega l’Usi – il piano di nuove assunzioni in linea con i contratti nazionali. Pur avendo lasciato la riunione con la promessa di un apertura di un tavolo per le trattative a breve, ad oggi dal cda non si ha notizia alcuna. Mentre ora più che mai, è importante che si apra questo tavolo per il dialogo tra le parti, per risolvere i problemi che affliggono i dipendenti ed residenti della rsa».

«La Usi in sostegno con il sindacato Cisl, che sostiene la lotta portata avanti di Gianni Marchi, – conclude il comunicato – è pronta alla mobilitazione la dove il cda non intendesse porre fine nel modo più giusto e rapido allo scempio perpetrato oramai da troppo tempo nei confronti dei lavoratori e dei residenti».