«Da Sei Ponti a Marina di Massa, passando per Castagnetola, diversi problemi di viabilità»

MASSA – Mancanza di parcheggi, di segnaletica adeguata, problemi di viabilità in alcune zone di Massa: i residenti si rivolgono a Daniele Tarantino, responsabile dell’associazione “Insieme” che raggruppa diversi comitati cittadini. Dalla zona dei Sei Ponti a Canevara, da Castagnetola a Marina di Massa le segnalazioni sono tante. Cominciamo da via Sei Ponti con alcuni residenti che invitano l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti in quanto , in prossimità di una serie di incroci ravvicinati, continuano a verificarsi seri incidenti. «A nome di questi residenti – osserva Tarantino, che ha effettuato un sopralluogo – chiediamo agli uffici preposti di intervenire per risolvere questa annosa situazione di pericolo. Gli incroci, così ravvicinati, non essendo regolamentati da segnaletica idonea, rappresentano un serio rischio per chi si trova a dover transitare in quel reticolo di strade».

A Canevara, invece, i problemi riguardano la totale mancanza di segnaletica orizzontale, illuminazione e il manto stradale sconnesso. «Soprattutto in prossimità dell’ufficio postale – segnala un cittadino – la strada è sconnessa, non ci sono le strisce per l’attraversamento stradale e le persone, costrette a sostare in coda, all’esterno, talvolta sono a rischio, essendo la strada molto trafficata anche da mezzi pesanti». Nella frazione di Castagnetola, via Bergiola, si segnalano invece problemi legati alla mancanza di parcheggi, soprattutto quelli per i disabili. Altre indicazioni giungono da Marina di Massa: via Venezia, sempre per la carenza di parcheggi e la mancanza di segnaletica adeguata mentre in via Lungofrigido di Ponente si segnalano disagi legati alla viabilità. «Il traffico è notevolmente aumentato, soprattutto in estate e nei weekend – fanno sapere alcuni residenti – . La strada stretta, a doppio senso di marcia, e i veicoli in sosta, obbliga le auto circolanti a rasentare il muro di cinta delle proprietà mettendo a rischio la sicurezza dei residenti. Si chiede che nel tratto dal numero civico 28 al 31 venga delimitata un’area di protezione per i pedoni anche se si dovesse instaurare un divieto di sosta» segnalano inoltre che a causa di un atto vandalico è stato divelto un

cartello stradale sull’incrocio con via Garosi.

«Noi accogliamo queste segnalazioni per trasmetterle all’amministrazione comunale – conclude Tarantino – e invitiamo l’ufficio strade e traffico ad effettuare sopralluoghi per eventuali verifiche in modo da adottare urgenti misure risolutive».