Protezione Civile, una donazione dalla Bencore per i progetti del trasporto pubblico

MASSA CARRARA – La Protezione civile della Provincia di Massa-Carrara sarà la beneficiaria nei prossimi giorni di una donazione da parte della Bencore, una azienda del nostro territorio che produce e commercializza materiali, sistemi e prodotti per l’architettura di interni ed esterni. A dare la notizia direttamente alla Amministrazione Provinciale a Palazzzo Ducale è stato Giorgio Bianchini, Chief Executive Officer della Bencore. «Era un impegno che ci eravamo presi fin dalle prime fasi della pandemia – ha dichiarato Bianchini – durante il lockdown dello scorso anno appena abbiamo riavviato la produzione ad aprile. Sulla base dei codici Ateco che potevano tornare in produzione abbiamo deciso di avviare quella di divisori in policarbonato acrilico necessari per far riprendere in sicurezza le attività, destinando il 5% di ogni vendita alla Protezione civile per sostanziare il nostro impegno contro il Covid19. Tutto questo nonostante la nostra azienda abbia registrato una contrazione del fatturato pari al 25% nel 2020, si pensi che i nostri ordini riguardano per il 70% il mercato estero, e nonostante anche in questo primo semestre le prospettive non siano buone».

Il ringraziamento per la donazione e per la particolare sensibilità e attenzione dimostrata dalla azienda è stato rivolto, a nome del presidente Gianni Lorenzetti, da parte del Segretario Generale dell’ente, Pietro Leoncini, e del dirigente della Protezione Civile, Stefano Michela.

Il contributo, come è stato comunicato a Bianchini durante l’incontro, sarà destinato a implementare le risorse del progetto “Ti accompagno” legato al Trasporto pubblico locale, promosso dalla Regione Toscana, che prevede la presenza di tutor in 11 punti critici del territorio provinciale di accesso alle fermate degli autobus dove sono possibili fenomeni di assembramento da parte dell’utenza scolastica.