«Rimuovere macerie e camioncino non era un’impresa impossibile. Politici cialtroni»

LUNIGIANA – Gentile redazione della Voce, a distanza di molti mesi, la mancata rimozione delle macerie del ponte crollato, ma sopratutto la rimozione del camioncino travolto dal crollo che non era un impresa impossibile dimostrano ancora una volta la cialtroneria, l’indifferenza e l’incompetenza di questa classe politica di qualunque colore.

Forse il ponte di Albiano non ha avuto l’impatto mediatico del crollo del viadotto Morandi con la sua immane tragedia, che qui per fortuna non c’è stata solo perché eravamo in lockdown; sappiamo tutti come era trafficata quell’importante strada.

Siamo ancora e come sempre a parlare delle solite cose e a chiedere di essere celeri ed efficienti nell’affrontare problematiche risolvibili nell’interesse delle collettività, laddove è necessario. Siamo stufi di chiacchiere e di lungaggini insopportabili e forse dovremo rassegnarci a tutto ciò noi cittadini qualunque.

Enrico Raggi