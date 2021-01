Gaia: lavori acquedotto ad Antona rinviati al 25 gennaio

MASSA – Gaia Spa comunica che, a causa delle odierne condizioni meteo avverse, la sospensione idrica programmata per questa mattina nella frazione di Antona in Comune di Massa, verrà eseguita lunedì 25 Gennaio 2021.

Pertanto, nel suddetto giorno, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e comunque sino al termine dei lavori, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade della citata frazione di Antona in Comune di Massa: Via Comodolino, Via dei Castagni, Via delle Scuole, Via Santissima Annunziata, Via Luca della Robbia, Via Santa Maria, Via San Gemignano, Via di Mezzo, Piazza San Rocco.

Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi

minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. La Società si scusa per il disagio.