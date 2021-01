Biblioteche, riduzione temporanea dell’orario ad Avenza e Marina di Carrara

CARRARA – A partire da oggi, venerdì 22 gennaio 2021, le sedi di Avenza e Marina di Carrara della Biblioteca civica osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico: la sede di Avenza sarà aperta da lunedì a mercoledì dalle 8:30 alle 13:30; quella di Marina di Carrara da giovedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:30. Entrambe resteranno chiuse al pubblico nella fascia pomeridiana.

«Si tratta di una riduzione di orario che siamo costretti ad attuare a causa della mancanza di personale – spiega il sindaco Francesco De Pasquale – Alcuni addetti sono andati in pensione e non abbiamo potuto provvedere a sostituirli perché in questi mesi l’emergenza Covid ha bloccato i concorsi per le nuove assunzioni. Non solo. Alcuni dipendenti sono stati momentaneamente trasferiti al Settore Sociale per essere impiegati nella gestione informatica dell’erogazione dei buoni spesa. Senza il loro lavoro non riusciremmo ad aiutare in tempi congrui le quasi mille famiglie che si sono rivolte al Comune per un aiuto all’acquisto dei beni di prima necessità. La pandemia dunque ci ha costretto a fare delle scelte e quindi abbiamo deciso di dare priorità a chi ha difficoltà a mettere un pasto a tavola. E’ per questo che abbiamo dovuto ridurre gli orari di apertura delle biblioteche: lo abbiamo fatto con grande rammarico – conclude il primo cittadino – e ci impegniamo a ripristinare il servizio a pieno regime non appena avremo il personale sufficiente a garantirlo»